Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma branca em Poços de Caldas

Durante patrulhamento preventivo realizado nesta quarta-feira, 31, na Alameda Capuchinos, no centro de Poços de Caldas, a Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos por porte ilegal de arma branca.

Os policiais receberam uma denúncia sobre indivíduos em atitude suspeita próximo ao complexo Santa Cruz. Ao realizar a abordagem, a equipe encontrou uma faca grande com cabo de madeira com o homem.

A faca foi apreendida e o suspeito foi conduzido à delegacia para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM

