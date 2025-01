Prefeitura de Poços de Caldas nomeia professores aprovados em concurso público para o início do ano letivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas realiza a nomeação dos professores aprovados no Concurso Público 001/2023 para suprir a demanda por profissionais qualificados na Rede Municipal de Ensino.

Os professores nomeados foram convocados para ocupar as vagas conforme a necessidade das escolas, respeitando a classificação e as áreas de atuação definidas no concurso. A nomeação foi formalizada por meio de um ato administrativo, publicado no Diário Oficial do município, e os profissionais deverão tomar posse e apresentar-se nas unidades escolares para dar início às atividades pedagógicas.

Conforme a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, os candidatos devem comparecer à Seção de Recrutamento e Desenvolvimento de Pessoal, localizada na Avenida Francisco Salles, 343, para entrega dos documentos e realização dos exames médicos, no horário das 9h30 às 16h30. (CONFIRA AQUI)

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas conta com 11.812 alunos no Ensino Fundamental, 571 no Ensino Médio e 6.300 crianças na Educação Infantil. Os Centros de Educação Infantil (CEIs) atenderão às crianças das 7h30 às 17h30, com o suporte de mais de 3.000 servidores da área da Educação.

O secretário de Educação, Marcus Lemos, destaca a importância desse processo para o início do ano letivo. “Nesse momento de férias escolares e com a transição de governo, a nomeação dos aprovados no concurso faz toda a diferença para ajustarmos os quadros da educação. Isso nos permite conhecer a realidade das escolas e garantir que o ano letivo comece de forma estruturada, fomentando ainda mais a qualidade da educação em Poços de Caldas.”

As aulas na Rede Municipal de Ensino estão programadas para começar no dia 10 de fevereiro de 2025, marcando o início de um novo ciclo escolar, com profissionais capacitados e comprometidos com a formação educacional dos alunos do município.