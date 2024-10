PUC Minas Poços de Caldas publica edital para processo seletivo de residência médica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 14 de outubro

Foi publicado pela PUC Minas Poços de Caldas o edital de convocação para o processo seletivo de residência médica 2024 para o início das atividades em 2025. São oferecidas seis vagas para a especialidade de Medicina de Família e Comunidade, por meio do programa com Entrada Direta (graduação concluída em medicina até 28 de fevereiro de 2025). No total, o programa tem a duração de dois anos. O edital completo pode ser acesso por meio deste link.

Os profissionais selecionados para atuar no programa receberão uma bolsa financiada pela PUC Minas e um complemento pago pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a título de valorização do médico residente e fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

As inscrições e o envio da documentação do currículo devem ser feitos exclusivamente pela internet até às 18h do dia 14 de outubro de 2024 no endereço: www.aremg.org.br. No site, é preciso selecionar a opção “Processo Seletivo”.

Antes de começar a inscrição, o candidato deve providenciar cópias digitalizadas do documento de identificação com foto (frente e verso) e o do comprovante que atenda ao requisito (diploma ou registro no CRM ou comprovante que completará o curso de medicina até 28 de fevereiro de 2025 para programas com entrada direta). Esta documentação deve ser enviada via sistema, assim como a cópia de todos os documentos para avaliação curricular. A lista de todos os documentos exigidos também está disponível no edital.

Candidatos com apenas a graduação em medicina poderão se inscrever somente para uma vaga com Entrada Direta por instituição. Já os candidatos que tenham concluído residência médica credenciada pela CNRM ou que vão concluí-la até o dia 28 de fevereiro de 2025, poderão fazer uma inscrição em Especialidade com pré-requisito ou Área de Atuação ou Anos Adicionais que exija pré-requisito, e uma inscrição em Programa de Residência Médica com Entrada Direta para cada instituição, desde que as inscrições impliquem na realização de, no máximo, duas provas.

As provas escritas serão aplicadas em Belo Horizonte, Uberaba e Goiânia no dia primeiro de dezembro de 2024. A previsão da divulgação dos resultados é dia 19 do mesmo mês. Já o resultado da avaliação curricular tem previsão de ser publicado em 21 de dezembro. O resultado final deverá ser divulgado em 30 de janeiro de 2025.

O processo seletivo

O processo seletivo será realizado em duas etapas classificatórias e eliminatórias. A primeira avaliação consiste em uma prova geral de conhecimentos médicos com valor de 90 pontos. A segunda etapa é composta por análise curricular padronizada com valor de dez pontos. A somatória dos pontos determinará a ordem de classificação desde que o candidato tenha obtido a nota mínima na prova e não tenha zerado na avaliação do currículo.