Romeu Zema recebe primeira dose da vacina contra covid-19

O governador Romeu Zema recebeu, nesta terça-feira (15/6), a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Centro de Saúde Dom Orione, em Belo Horizonte. Zema, que tem 56 anos, recebeu o imunizante da AstraZeneca. A segunda dose está marcada para o dia 7 de setembro.

O governador ressaltou a importância da vacina e da conscientização da população para a manutenção dos cuidados e de prevenção ao coronavírus, como as medidas de higienização e distanciamento social, até que a imunização da população seja concluída.

“Para mim é muito gratificante, estou muito satisfeito. Acabei de tomar a primeira dose da vacina e o que eu peço é que todos os mineiros que já estão na data correta tomem a primeira dose, e que não deixem de tomar a segunda dose. Peço a todos que continuem tomando o máximo de cuidado, tanto os não vacinados quanto aqueles que já tomaram a vacina também”, afirmou o governador em pronunciamento à imprensa na saída do centro de saúde.

Zema também ressaltou o empenho de seu governo em garantir que a vacina chegue para todos os mineiros. “Nosso governo tem feito de tudo que é possível para que logística e distribuição sejam o mais ágil possível”, disse.

Minas Gerais já recebeu, até o momento, 10,7 milhões de doses de vacinas. Ao todo, 5.428.474 pessoas já foram vacinadas com uma dose do imunizante, enquanto outras 2.542.292 já receberam as duas doses da vacina.

