150 minutos de história de Poços de Caldas na Urca

O jornalista Roberto Tereziano, o paisagista Dráuzio Galante, o pianista Ezio Perachi e o jornalista e escritor Odair Camilo realizam nesse domingo, dia 11, uma noite de contação de histórias de Poços de Caldas. O evento que tem o nome de POÇOS DE CALDAS, 150 MINUTOS DE HISTÓRIA contará com muitas fotos históricas, filmes antigos e um bate-papo direto com o público presente.

“Pensamos em algo mais apoteótico, com músicos diversos e até mesmo com a participação da orquestra sinfônica de Poços de Caldas, o que não foi possível em função de custos elevados e certa dificuldade em se conseguir patrocínios em período pós-pandemia.” Diz Roberto Tereziano, um dos idealizadores do evento.

O convite é para todas as pessoas que gostam da história de Poços de Caldas, especialmente aquelas que trabalham com o turismo. Recepcionistas de hotéis, guias e também professores, alunos, seguidores das minhas páginas e etc. Uma excelente oportunidade para pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade. A entrada é franca e livre para todas as idades.

Serviço:

POÇOS DE CALDAS, 150 MINUTOS DE HISTÓRIA

Dia 11.12 às 19hs

Teatro da Urca

Entrada franca