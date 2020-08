Filhote de Siriema é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

A ave estava com uma fratura exposta na pata

Alice Dionisio | 10h04

Um filhote de seriema foi resgatado com fratura exposta na pata, ontem (12), pelo Corpo de Bombeiros, no bairro Parque Pinheiros.

Uma moradora foi quem encontrou a ave na rua, levou para casa e acionou os militares.

O filhote foi encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses da cidade, onde passou por cirurgia. O animal está em recuperação e assim que estiver em condições será levado novamente para o Parque Pinheiros, onde outras aves da mesma espécie vivem.

Não foi possível identificar a causa do acidente.

