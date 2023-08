Professora, poeta e ficcionista: Geni Guimarães é a indicada do Leia Mulheres Negras desta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dentro da Campanha Leia Mulheres Negras, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas indica, nesta semana, a escritora Geni Mariano Guimarães. Nascida na área rural do município de São Manoel, São Paulo, em 8 de setembro de 1947, mudou-se aos cinco anos para Barra Bonita, onde passou a frequentar a escola.

Iniciou sua carreira de escritora publicando seus primeiros trabalhos no Debate Regional e no Jornal da Barra. Em 1979, lançou seu primeiro livro de poemas, Terceiro Filho. Em 1981, publicou dois contos no número 4 de Cadernos Negros, assim como seu segundo livro de poesia, fortemente marcado pelos tons de protesto e de afirmação identitária.

Os livros mais conhecidos da autora apresentam caráter autobiográfico. O livro “A cor da ternura” conta a história de Geni, a penúltima de uma família de oito irmãos. Negra e pobre, logo se dá conta do peso da cor e da condição social e aprende a conviver com ofensas e xingamentos. Ela aprende muito com sua Vó Rosária, que lhe conta as histórias do tempo da escravidão. Depois de muito estudo, Geni se torna professora e pode transmitir suas histórias, pautadas pela tolerância e respeito.

A história real de uma infância pobre, sofrida, permeada de preconceito, porém que possui uma mensagem linda, singela e uma grande lição sobre como sobreviver com ternura em um país racista.

“A cor da ternura” está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal Manuel Francisco Costa Guimarães, no Conjunto Habitacional.

Leia Mulheres Negras!