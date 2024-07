5ª Corrida da Adefip acontece em 28 de julho

Vem aí a 5ª Corrida da Adefip que vai acontecer no dia 28/07. O evento solidário tem o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da instituição.

O evento deve reunir 850 participantes e terá um motivo muito especial que marca os 37 anos de fundação da Instituição, além da luta pela inclusão social.

A corrida terá um percurso de 5k/10km e corrida kids. A largada será às 8h no campus da PUC Minas em Poços. Atualmente a Adefip atende cerca de 350 pacientes com 5 mil atendimentos/mês.

Entrega dos Kits

Os kits dos participantes serão entregues no dia 27 de julho, das 14h às 17h, na loja Track&Field, localizada na Rua Assis Figueiredo, 1228, no centro de Poços de Caldas. Também será possível retirar os kits no dia da corrida, 28 de julho, das 6h às 7h45, na PUC.

Informações do Evento:

•Data: 28 de julho

•Horário: 8h

•Local: PUC Minas, Poços de Caldas

•Premiação: Até o 5º lugar

•Modalidades: Corrida de 5 km e 10 km, caminhada, e corrida kids

Para se inscrever na 5ª Corrida da Adefip, acesse o link: Inscrição 5ª Corrida da Adefip.

Não perca essa oportunidade de participar e apoiar uma causa especial!

