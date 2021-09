Após receber melhorias, Restaurante Popular volta servir comida no salão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira, no pátio do Mercado Municipal, recebeu uma série de melhorias e adequações para atender as exigências sanitárias do Comitê Municipal Extraordinário Covid-19 e reabriu o salão para o consumo das refeições no local, a partir desta quarta-feira (8).

Entre as intervenções que foram realizadas no prédio estão a troca do piso, o revestimento das paredes nos locais onde os alimentos são processados, pintura e conserto de vazamentos. O trabalho foi realizado pela equipe de manutenção da Prefeitura.

A reabertura do salão para que os usuários possam se alimentar no local atende a rigorosas medidas sanitárias e de segurança por conta da pandemia da Covid-19. Desde o dia 19 de abril, o Restaurante Popular vinha fornecendo refeições apenas por meio de marmitex.

O horário de funcionamento continua o mesmo, das 11h às 14h. Pessoas com renda de até dois salários mínimos, cadastradas nos CRAS e que fizeram a carteirinha do Restaurante Popular pagam R$ 2,00 pela refeição. Os demais usuários do Restaurante Popular pagam R$ 5,50 pelo prato.

O serviço de marmitex foi mantido, sendo entregue exclusivamente por funcionário aos usuários. O uso de máscaras é obrigatório para todos os colaboradores e usuários que adentrarem ao recinto, sendo proibida a entrada de pessoas sem a devida proteção.

A refeição está sendo servida por meio de prato feito montado pelos colaboradores e entregue ao cliente em bandejas e pratos higienizados. Os balcões de distribuição estão protegidos com barreiras de acrílico. Os colaboradores passaram por treinamentos sobre boas práticas de manipulação e uso correto de Equipamentos de Proteção Individual.