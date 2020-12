Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho divulga pesquisa sobre perfil do consumidor de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 de julho e 25 de agosto, pela internet e teve como objetivo levantar indicadores sobre o perfil do consumidor na cidade de Poços de Caldas.

A demanda para se ter esses dados veio dos próprios comerciantes, empresários e prestadores de serviços, durante as reuniões do Comitê de Economia, criado logo no início da pandemia do coronavírus pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). A proposta foi fortalecer, unir, prosperar e valorizar o comércio local diante de um quadro tão inesperado como o que vivemos.

A pesquisa foi divulgada pelos canais de comunicação da prefeitura e pela imprensa. Ela foi respondida por 667 pessoas e mostra ao empresariado as demandas e desejos do consumidor de Poços e possibilita ainda que esses indicadores sejam desdobrados em políticas públicas. “A pesquisa indica o desejo do consumidor, quais produtos ele adquire aqui ou em cidades vizinhas, qual a forma de pagamento que ele mais usa. O porquê dele comprar em outras cidades ou mesmo na internet. Com isso, o comerciante ou prestador de serviços vai poder criar ações de melhorias, investimentos, inclusive setoriais para investir em bairros, por exemplo”, explicou Diva Helena Funchal , coordenadora de Fomento à Indústria e Comércio, da Sedet.

Para 2021 a Sedet prevê fazer mais pesquisas. Uma com os jovens para ter indicadores sobre essa parcela da população que trabalha, estuda e consome na cidade e uma outra pesquisa com o consumidor em geral. “ Com estes dados que temos agora, podemos repensar estratégias. Ninguém abre um negócio sem pesquisar antes o mercado. É o que estamos fazendo para fortalecer a nossa economia. Um dos dados interessantes levantados nesta pesquisa, mostra que 50% dos participantes acham interessante termos feiras gastronômicas dentro de feiras livre. Isso pode ser um novo nicho de negócio, uma atrativo para investidores”, complementou Diva Funchal.

Alguns indicadores

A forma de pagamento mais usada pelos moradores de Poços de Caldas é o cartão de débito.

Em outra questão, foram apresentados 29 setores e o consumidor tinha que responder como ele costumava fazer a compra de cada item. Se seria nas lojas físicas, pela internet/delivery, em cidades vizinhas ou em cidades a mais de 50 quilômetros de distância. Nos setores de calçados, vestuário, medicamentos, óticas e relojoarias, por exemplo, a maioria respondeu que prefere a loja física. Em contrapartida, os artigos esportivos, livros e produtos eletrônicos e de informática, na maioria das vezes, o consumidor faz a compra pela internet.

Outros dados obtidos pela pesquisa foram sobre o que leva as pessoas a fazer compra ou buscar serviços em outras cidades. Em primeiro lugar aparece a variedade de produtos, seguido do item “ preços e prazos melhores”.

O consumidor também foi questionado sobre o que ele aponta como dificuldade para o desenvolvimento da cidade. A maioria (57%) respondeu que os produtos por aqui, são caros.

Grande parte dos consumidores prefere fazer compra no centro da cidade (49%) e apenas 8% em centros comerciais.

Na questão sobre qual prestação de serviço a pessoa gostaria de ter no bairro dela, 34% apontaram as escolas dos ensinos fundamental e médio e 27% gostariam de ter bancos e lotéricas nos bairros.