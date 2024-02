Aulas na Rede Municipal de Ensino têm início nesta terça-feira, 6 de fevereiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Têm início nesta terça-feira, 6 de fevereiro, o ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas para os aproximadamente 20 mil alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, nos 50 Centros de Educação Infantil, incluindo as unidades conveniadas, e 25 escolas municipais.

As unidades já funcionam desde o último dia 1º de fevereiro, quando começou a ser distribuído o Vale Educação, que garante material escolar de qualidade e adequado para cada etapa de ensino para todos os estudantes da Rede Municipal. O vale deve ser retirado pelos pais ou responsáveis nas próprias unidades escolares, de acordo com os cronogramas de atendimento divulgados pelas equipes gestoras.

Segundo a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi, os 3529 servidores da Educação no município iniciaram os trabalhos também no dia 1º, com atividades de planejamento e organização nas unidades escolares. As escolas e centros de educação infantil foram preparados para o início do ano letivo.

O setor de Administração Escolar, responsável pelas solicitações de vagas e transferências, segue funcionando na Secretaria Municipal de Educação (Rua Prefeito Chagas, 464). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h30.

Acolhida

Os profissionais da Educação, incluindo educadores, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, berçaristas, auxiliares de desenvolvimento infantil, auxiliares de educação inclusiva, servidores administrativos e gestores, entre outros, também participaram de uma transmissão ao vivo com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Canal do Centro de Referência do Professor (Cerpro Poços), voltado para todos os profissionais que atuam nas unidades.

A coordenadora do Cerpro, Flávia Camargo, informou que a “live” foi um momento de acolhida e reencontro, com a possibilidade de alcançar o maior número de profissionais ao mesmo tempo. O vice-prefeito, Júlio César de Freitas, também participou do encontro on-line e deu boas-vindas aos servidores da Educação “A todo esse time forte e maravilhoso, que faz entregas diferenciadas em cada unidade, o nosso reconhecimento, respeito e carinho”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, falou com os servidores sobre a importância fundamental da Educação. “São 60 anos dedicados ao Magistério dos quais me orgulho muito. Eu me sinto cada vez mais compromissada com o meu trabalho. As férias acabaram e estamos prontos para começar uma nova jornada”, ressaltou.