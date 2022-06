Banco de Alimentos recebe mais de 500kg de alimentos arrecadados em passeio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Banco de Alimentos recebeu, nesta quarta-feira (8), 552 kg de alimentos não perecíveis doados pelos participantes do Passeio Ciclístico entre Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas, realizado na manhã do último domingo (5). Os gêneros alimentícios serão distribuídos a entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social.

No ato da inscrição, a organização do evento solicitou a doação de um quilo de alimento não perecível para cada participante, mas a arrecadação ultrapassou as expectativas, com mais de 2 toneladas de gêneros alimentícios, que foram entregues também a outras entidades, como a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) e o Banco de Alimentos de Santa Rita de Caldas.

A 8ª edição do Passeio Ciclístico entre Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas contou com a participação de 1.200 ciclistas. Os ciclistas passaram pelas principais ruas do centro de Poços de Caldas e pedalaram 47 quilômetros até o ponto de chegada em Santa Rita de Caldas. O evento é organizado pela Ciclo Poços.

“Queremos agradecer a organização do evento e a todos os participantes que doaram além do que foi solicitado na inscrição. A solidariedade deles vai fazer a diferença na mesa das pessoas que mais precisam”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da Agricultura Familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar já cadastradas.

Você também pode fazer a sua doação, na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.