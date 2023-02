Bibliotecas de Poços retomam atendimento na quarta-feira (22)

Alice Dionisio

O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas comunica que nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira) não haverá atendimento nas bibliotecas públicas devido ao feriado de Carnaval. O atendimento retorna no dia 22/02 (quarta-feira), em horário normal.

Para fazer o seu cadastro em qualquer uma das bibliotecas é simples e gratuito. Basta se dirigir até os locais tendo em mãos o comprovante de residência e também CPF/RG ou outro documento original com foto (no caso de algum documento sem foto, leve também uma foto 3X4).

Conheça as bibliotecas públicas de Poços de Caldas:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MARCUS VINÍCIUS DE MORAES

Endereço: Rua Coronel Virgílio da Silva, 1723 – Vila Nova (no antigo Centro Social Urbano)

Telefone: 3697-1201

Horário de funcionamento: das 9h às 17h

BIBLIOTECA CEU

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)

Telefone: 3697-2161

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Acompanhe as novidades das bibliotecas públicas de Poços no @bibliotecaspublicasdepocos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.