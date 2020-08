Caldense faz último treino antes de enfrentar Tombense em busca por vaga na final do Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira (05) a Caldense entra em campo às 16 horas contra o Tombense na Arena Independência em Belo Horizonte para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Mineiro. Após ter sido superada por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe alviverde precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ir à final do estadual, pois o time de Tombos tem a vantagem do empate no placar agregado devido à melhor campanha na primeira fase.

“É uma grande oportunidade para corrigirmos os erros do primeiro jogo e ir pra cima. Na partida de ida finalizamos muito pouco, mas desta vez as coisas vão ser diferentes” – disse o centroavante João Pedro.

Além da vaga na final, a Veterana briga pelo seu nono título de campeã do interior. Levantou o caneco entre 74 e 77, depois venceu em 96, 2002, 2004 e 2015. É a maior vencedora do interior na história do Campeonato Mineiro e quer aumentar ainda mais a galeria de troféus.

“Para nós é uma conquista muito importante, algo que estamos visando desde o início da competição, que é alcançar o posto mais alto possível. Hoje o que nos cabe é passar da semifinal e consequentemente o título de campeã do interior” – falou o lateral-esquerdo Verrone.

Na segunda (03) pela manhã a equipe treinou no CT do Coimbra em Contagem-MG e na tarde desta terça (04) realizou uma atividade na Cidade do Galo em Vespasiano para fazer os últimos ajustes antes de ficar em concentração para o duelo.

“Temos que impor nosso ritmo de jogo desde o início da partida, pois precisamos fazer dois gols de diferença. Temos que mudar nossa postura, compactar nossa linha de defesa e ser mais agressivos na parte ofensiva. Se fizermos isso poderemos sair com o resultado positivo. Sabemos que eles estarão bem postados, buscando os contra-ataques, mas quem almeja chegar na final tem que ir pra cima” – comentou o volante André Mensalão.