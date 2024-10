Caldense inicia campanha para reunir fotos e materiais visando ações no centenário do clube. Colabore!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O ano do centenário da Caldense está se aproximando. O departamento de marketing da Veterana está preparando uma série de ações para comemorar essa data tão marcante. Há a intenção de lançar um livro, realizar exposições, elaborar experiências comemorativas, entre várias outras surpresas. Um intenso trabalho de pesquisa está sendo realizado para resgatar e documentar a história da Veterana, como catalogar todos os jogos do futebol desde 1925, registrar as principais façanhas do esporte especializado, os grandes eventos sociais e as curiosidades ao longo dos anos. Para isso é preciso contar com a sua ajuda de todos.

A Caldense está em busca dos seguintes itens:

– Fotos relacionadas à Caldense de qualquer época, principalmente de 1925 até 2004. Mesmo que seja uma única foto, pois pode ser que justo essa seja a que estejamos procurando.

– Relatórios e documentos que possam conter datas, placares de jogos, escalações e fichas técnicas de jogos antigos, para pesquisarmos dados e elaborar estatísticas.

– Exemplares do jornal “A Justiça”, que circulou entre 1920 e 1952 e era o veículo oficial de publicações do clube. Através das pesquisas no jornal “A Justiça” será possível descobrir informações e curiosidades históricas.

– Fotos dos times que deram origem à Caldense, como o Internacional FC, o Gambrinus FC e o Local FC e outras equipes da cidade nas primeiras décadas do século XX.

– Jornal “Poços Esportivo” de 1926, uma publicação feita na época contando a origem do esporte na cidade.

– Artefatos diversos como camisas antigas, flâmulas, chuteiras de ex-jogadores, troféus, medalhas, lembranças e peças em geral relacionadas à Veterana que possam ser emprestadas para exposição.

– Por fim, documentos e materiais diversos que possam conter valor histórico e ajude a resgatar a história alviverde.

Pedimos gentilmente às famílias de ex-jogadores, ex-atletas, ex-presidentes, ex-diretores e conselheiros, antigos colaboradores, associados, torcedores e o público em geral, que caso tenham quaisquer um desses materiais que entrem em contato conosco dizendo o que possuem para que possamos escanear as fotos, pesquisar informações nos documentos e levar a história alviverde para as próximas gerações. Teremos todo o cuidado necessário com os itens, além é claro de dar os devidos créditos. É uma forma de homenagear aqueles que tanto fizeram pela nossa gloriosa Caldense!

Contamos com você! Nos ajude a perpetuar a história da Veterana. Entre em contato conosco através do e-mail jornalismo@caldense.com.br ou na recepção da sede social do clube em horário comercial de segunda a sexta-feira. E caso você não tenha nenhum material, você pode ajudar compartilhando esta matéria, para atingirmos o maior número possível de pessoas. Muito obrigado!