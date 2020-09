Campanha de vacinação contra sarampo é prorrogada até outubro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo para a faixa etária dos 20 aos 49 anos, que terminaria nesta segunda, 31 de agosto, foi prorrogada até outubro. A orientação do Ministério da Saúde visa ampliar esta cobertura vacinal, tendo em vista a baixa procura pela imunização. Dados preliminares das secretarias estaduais de saúde, registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, apontam que desde o início da ação, em 16 de março e até o dia 17 de agosto, foram vacinadas 5,29 milhões de pessoas nessa faixa-etária. Nesta quarta etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a população-alvo totaliza mais de 90 milhões de pessoas.

O sarampo é uma doença grave e de alta transmissibilidade. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A doença inicia com febre, exantema (manchas avermelhadas que se distribuem de forma homogênea pelo corpo, com direção cabeça-membros), sintomas respiratórios e oculares. A doença pode ser grave, com acometimento do sistema nervoso central e pode complicar com infecções secundárias como pneumonia, podendo levar à morte.

Como se Imunizar

Pessoas de 20 a 49 anos devem procurar uma UBS – Unidade Básica de Saúde, independentemente da situação vacinal anterior. Não há meta estipulada, por ser uma campanha indiscriminada. O público estimado é de 73 mil e 25 pessoas em Poços de Caldas. Até o início desta semana, 14.636 pessoas foram imunizadas no município. A vacinação é fundamental porque o vírus do sarampo circula principalmente agora neste período do inverno. Com a prorrogação, a vacinação vai até o final de outubro e ocorre de segunda a sexta-feira, em diferentes pontos da cidade. Nos bairros, a vacinação vai das 8h às 16h30, nas salas: São Jorge, Ponto da Cascata, Esperança II, Regional Sul, Kennedy I e Kennedy II, Quissisana, Santa Rosália/Santana, Vila Nova, Dom Bosco I, Nova Aurora, Jardim São Paulo, Santa Augusta, Parque Pinheiros, Itamaraty, São José e Country Club. Na Policlínica Central, o atendimento é das 8h às 18h. Na Regional Leste, o expediente vai até às 19 horas. Em 2019, três casos foram confirmados no município. Em 2020, não houve notificação de sarampo em Poços, até o momento.