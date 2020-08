Cerca de 5 mil veículos estiveram em Poços no primeiro final de semana aberto para turistas, afirma Secretário de Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Apenas 10% dos 11 mil leitos foram ocupados

Alice Dionisio | 9h45

Depois de cinco meses, os turistas puderam voltar a visitar Poços de Caldas. No último sábado (15) os hotéis foram reabertos e o comércio, bares, restaurantes e lanchonetes passaram a ter o horário de funcionamento livre. Segundo o Secretário de Saúde, a maior demanda foi nos estabelecimentos do ramo alimentício. “No sábado tivemos quase cinco mil veículos chegando e no domingo um pouco menos. O pessoal foi bem recebido, frequentou nossos restaurantes e bares. Recebemos elogios de pessoas que estiveram hospedados nos hotéis, sobre a higienização, os cuidados, o uso de máscaras e medição de temperatura. Acho que as coisas ocorreram muito bem” avalia, Carlos Mosconi.

Algumas manilhas que impediam a entrada dos motoristas em alguns bairros, foram retiradas, como por exemplo a que dava acesso ao Jardim Philadelphia. Porém, as barreiras sanitárias continuam sendo realizadas nas principais entradas da cidade. “Durante o final de semana tivemos nossos agentes de saúde conferindo a temperatura dos visitantes. Só duas pessoas apresentaram uma temperatura acima do normal e foram encaminhadas para o hospital de campanha” afirma, Mosconi.

De acordo com o secretário e presidente do Comitê Gestor Extraordinário de Covid-19, com a reabertura do turismo, a expectativa é que a economia do município melhore. “Vamos continuar mantendo esse procedimento, com essa iniciativa que é muito importante para nossa cidade e para o pessoal que trabalha com turismo, para que não haja mais desemprego. Esperamos que os trabalhadores da rede hoteleira possam recuperar sua renda” diz.

Carlos Mosconi acredita que Poços de Caldas ainda não tenha passado pelo pico de Covid-19, mas afirma que o município está preparado caso isso aconteça e pede ainda que a população mantenha os cuidados sanitários. “Estamos em um nível de platô, a subida é pouco elevada. O número de leitos de UTI estão todos dentro de uma certa normalidade, por volta de 20%, o que nos dá, portanto, uma certa segurança. Mas a doença não acabou. Precisamos manter a higienização com álcool gel e, quem puder, permaneça em casa” orienta.

Movimento nos hotéis

Poços de Caldas possui cerca de 11 mil leitos e no último final de semana, apenas 10% foi ocupado. “A reabertura foi anunciada muito em cima da hora e poucos turistas souberam. Alguns hóspedes foram representantes comerciais que já estavam vindo normalmente à Poços de Caldas e para eles não havia restrição anteriormente” conta Waldir Miguel, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares.

Ainda de acordo com o Sindicato, 49 hotéis ficaram fechados durante a quarentena, o que ocasionou na demissão de mais de duas mil pessoas. “A demissão direta dos hotéis soma 1500, junto à bares e restaurantes, o número ultrapassa 2500 demissões. Isso sem contar os indiretos, que perderam sua fonte de renda” afirma.

Para a reabertura foi necessário a apresentação de um projeto com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para garantir a segurança dos hóspedes e funcionários. “O plano é muito vasto e completo. Inclui exame ao chegar e sair do hotel, os quartos precisam ser higienizados periodicamente e depois que um hóspede fizer o check-out, o leito que ele estava só poderá ser usado novamente depois de 10 dias. Cada hotel só poderá ter 40% de ocupação, até mesmo porque se em um quarto tem uma pessoa, os outros dois do lado não podem ser ocupados” conta, Waldir.

Expectativa comércio

No dia 1º de maio, o comércio de Poços de Caldas voltou a funcionar com algumas restrições, principalmente no horário. “De lá pra cá, o movimento tem sido razoável. Não tem sido o que era antes da pandemia e vai demorar um certo tempo para isso, até porque a pessoa precisa estar usando máscara e não pode haver acúmulo de pessoas nos estabelecimentos” diz Zé Paulo, assessor geral da Associação Comercial de Poços de Caldas (Acia).

Assim como bares, lanchonetes e restaurantes, as lojas voltaram a ter funcionamento livre. Com isso, a expectativa é que as vendas melhorem. “Quem recebeu acerto, foi mandado embora e também quem pegou o auxílio emergencial, teve prioridade em pagar dívidas. Agora que isso já foi pago, a tendência é de melhora nas vendas daqui pra frente. Estamos acreditando em uma recuperação lenta, para novembro e dezembro, quando as pessoas vão estar recebendo o décimo terceiro salário e quando os desempregados podem estar empregados novamente” avalia, Zé Paulo.

De acordo com a ACIA, o número de contratações também deve aumentar já no próximo mês. “Normalmente, todo ano, o mês de setembro é a época que as lojas já começam a contratar para o final do ano. E como teve muita dispensa durante a quarentena é provável que os funcionários voltem” afirma, o assessor geral.