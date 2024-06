Parede de imóvel desaba durante demolição no centro de Poços

Na tarde desta quinta-feira (20), um incidente assustou os moradores e comerciantes do centro de Poços de Caldas. Por volta das 14h30, uma parede de um imóvel em processo de demolição desabou na rua Pernambuco, espalhando destroços pela calçada e atingindo a marquise do edifício.

A Defesa Civil foi acionada imediatamente e isolou a área para garantir a segurança dos transeuntes e trabalhadores da obra. “Foi um susto grande, mas felizmente ninguém se feriu”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa. Os trabalhadores foram orientados sobre os procedimentos corretos para a retirada dos entulhos e a continuidade segura da demolição.

A Prefeitura de Poços de Caldas ressalta a importância de seguir todas as normas de segurança durante obras de demolição e construção, garantindo a proteção de todos os envolvidos.

