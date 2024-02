Cine Marquise: Masha e o Urso, Bob Marley e Madame Teia em sessões de pré-estreia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Duna 1, Pobres Criaturas e Nosso Lar 2 também em cartaz

Tem para todos os gostos, todas as idades, em mais uma cinesemana recheada de filmes especiais no Cine Marquise Poços de Caldas. Para a criançada, a novidade é Masha e o Urso. Para os fãs de aventura, chega Madame Teia estrelado por Dakota Johnson. Tem ainda a cinebiografia de Bob Marley e a ficção científica Duna 1, além de grandes sucessos que seguem em cartaz, como: Nosso Lar 2, Pobres Criaturas e Vidas Passadas, além das animações Wish e Patos! Confira os horários e as sinopses das novidades da semana:

DUNA 1 – RE-LANÇAMENTO

16h00 (DUB) (Exc. Qua.) / 19h15 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 01

Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo. Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver.

MASHA E O URSO – DIVERSÃO EM DOBRO – PRÉ ESTREIA PAGA

14h15 (DUB) (Exc. Qui., Sex. e Qua.) à SALA 01

Somente Qua. – 14h30 (DUB) à SALA 02

Aperte os cintos e embarque em uma divertida aventura entre a floresta e a cidade! A jornada começa com a missão de testemunhar o evento mais lindo de todos: um casamento! Mas prepare-se porque quando Masha está por perto, travessuras selvagens e hilárias podem acontecer como corrida com carrinho de bolo, paraquedas improvisado com véu da noiva e perseguição de pombos travessos. E tem mais: no caminho de volta para a cidade, há um emocionante conto de fadas de Natal estrelado por Masha e seu novo amigo Janeiro. Eles se juntam aos magos Doze Meses para salvar as férias e torná-las verdadeiramente inesquecíveis! É uma jornada cheia de risos e encantamento. A verdadeira aventura está prestes a começar!



BOB MARLEY – ONE LOVE – PRÉ ESTREIA PAGA

Somente Qua. – 16h15 (DUB) / 18h30 (DUB) / 20h45 (LEG) à SALA 02

O filme celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união. Pela primeira vez nos cinemas, o público vai descobrir a poderosa história de superação de adversidades e a jornada por trás da sua música revolucionária.

MADAME TEIA – ESTREIA A PARTIR DE 14/02

Somente Qua. – 14h00 (DUB) / 16h25 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h15 (LEG) à SALA 01

Enquanto isso, em outro universo…”, Madame Teia conta a história do filme solo da história de origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller estrelado por Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan, forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinados a futuros poderosos… se eles conseguirem sobreviver ao presente ameaçador.

FILMES QUE SEGUEM EM CARTAZ MAIS UMA SEMANA

O MAL QUE NOS HABITA

21h00 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 04

POBRES CRIATURAS

15h00 (LEG) (Exc. Qua.) / 20h15 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 03

Somente Qua. – 18h00 (LEG) à SALA 03

VIDAS PASSADAS

18h00 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 03

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS

18h15 (NAC) (Exc. Qua.) / 20h30 (NAC) (Exc. Qua.) à SALA 02

Somente Qua. – 18h15 (NAC) / 20h30 (NAC) à SALA 04

TODOS MENOS VOCÊ

14h30 (DUB) (Exc. Qua.) / 16h40 (LEG) (Exc. Qua.) / 18h50 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 04

Somente Qua. – 15h45 (LEG) / 21h00 (LEG) à SALA 03

PATOS

14h00 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 02

Somente Qua. – 14h10 (DUB) à SALA 04

WISH: O PODER DOS DESEJOS

16h10 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 02

Somente Qua. – 16h10 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Dica Marquise: compre antes seu ingresso, pelo site ou na bilheteria do cinema e evite filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao