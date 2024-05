Cine Marquise Ultravisão tem estreia de Garfield neste feriado de quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Combo com balde exclusivo já está disponível na Bombonière

O gato mais preguiçoso do cinema e também o que mais ama lasanha chega ao Cine Marquise Ultravisão nesta quarta, 1, feriado de Dia do Trabalho. O longa é uma ótima pedida para a diversão da família toda nesta quarta-feira diferente. E além do filme, sua diversão fica completa com o combo que inclui: balde exclusivo com pipoca salgada, pipoca doce e refrigerante, por R$ 60,00. Mas atenção porque são unidades limitadas, garanta logo a sua! Confira os horários:

GARFIELD – FORA DE CASA – Estreia em 01/05

Som. Qua. – 14h (DUB) / 16h10 (DUB) / 18h30 (DUB) / 20h45 (DUB) à SALA 01

Além de Garfield – Fora de Casa, o cinema de rua de Poços traz Aumenta que é Rock´N Roll e Batman – O Cavaleiro das Trevas. Também neste dia 1º de maio tem a pré-estreia paga de O Dublê. Confira abaixo:

O DUBLÊ – Pré-estreia paga em 01/05

Som. Qua. – 14h10 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

AUMENTA QUE É ROCK´N ROLL – Estreia

Qui. à Ter. – 17h30 (NAC) / 20h00 (NAC) à SALA 04

Som. Qua. – 18h40 (NAC) à SALA 04

CLÁSSICOS NO MARQUISE

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS – Estreia

20h15 (LEG) à SALA 03

Outros filmes em cartaz:

GUERRA CIVIL

Qui. à Ter. – 16h10 (DUB) / 18h30 (LEG) / 20h50 (LEG) à SALA 01

Som. Qua. – 15h40 (LEG) / 18h00 (LEG) à SALA 03

ABIGAIL

Qui. à Ter. – 21h (DUB) à SALA 02

Som. Qua. – 21h (DUB) à SALA 04

GHOSTBUSTERS – APOCALIPSE DE GELO

Qui. à Ter. – 18h (DUB) à SALA 03

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Qui. à Ter. – 16h20 (DUB) / 18h40 (DUB) à SALA 02

Som. Qua. – 16h20 (DUB) à SALA 04

KUNG FU PANDA 4

Qui. à Ter. – 16h (DUB) à SALA 03

Som. Qua. – 14h20 (DUB) à SALA 04

NOTA – A Bomboniere está funcionando no segundo andar por causa de uma reforma estrutural no primeiro piso. Em breve, um Cine Marquise Ultravisão ainda melhor pra você!

SERVIÇO:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone: (35) 3721-0104

Site: www.cinemarquise.com.br / Instagram: @cinemarquise.ultravisao