Equipe da ESF Bortolan realiza ação de orientação sobre IST’s para empresas

Alice Dionisio

Integrando as ações de orientação e conscientização para reduzir os riscos de contaminação de Infecções sexualmente transmissíveis – IST’s durante o carnaval.

Na sexta-feira (17), a equipe da Estratégia de Saúde da Família – ESF irá até uma empresa de alumínio localizada próxima a unidade para orientar os funcionários sobre as IST’s, distribuirão panfletos, preservativos e realizarão testagem para HIV.

A enfermeira responsável pela unidade, Eliete da Silva Bueno destacou a importância da ação.“Esta é uma ação da SMS/ ESF Bortolan em parceria com a empresa de alumínio, voltada para aconselhamento sobre IST’s e disponibilização de testes rápidos aos interessados em realizar. Ações como essa nas empresas são de grande importância pois conseguimos captar os usuários que normalmente não acessam o serviço devido ao horário de funcionamento.”

