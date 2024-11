Cine Marquise Ultravisão: Todo o Tempo que Temos, Megalópolis, O Som da Esperança e Terrifier 3 nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Marquise comemora aniversário de Poços com combos por 45 reais na Bombonière

Começa nesta quinta, 31, no Cine Marquise Ultravisão, mais uma cinesemana recheada de muitas estreias especiais. E além desta programação diferenciada, a equipe do cinema de rua de Poços preparou com muito carinho, uma promoção super especial em comemoração aos 152 anos da cidade. Até o dia 6 de novembro, tem combo de aniversário com balde colecionável (Coringa, Robô Selvagem ou Meu Malvado Favorito 4), refri e pipocas salgada e doce por apenas 45 reais. Mas atenção, essa promo de níver vai até o dia 6 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Então se liga na programação, escolha o seu melhor horário e bora pro Marquise Ultravisão.

TODO O TEMPO QUE TEMOS – ESTREIA

16h55 (DUB) / 19h10 (DUB) (Exc. Qua.) / 21h20 (LEG) à SALA 04

As vidas de Almut (Florence Pugh), uma talentosa chef de cozinha, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado, mudam para sempre quando eles se conhecem. Após um encontro inusitado, eles se apaixonam e constroem o lar e a família que sempre sonharam, até que uma verdade dolorosa põe à prova essa história de amor. Decididos a enfrentar as dificuldades, Almut e Tobias embarcam numa jornada emocionante, onde vão aprender que cada minuto conta quando estamos ao lado de quem amamos. É drama e romance no cinema de rua de Poços!

MEGALÓPOLIS – ESTREIA

18h30 (LEG) à SALA 03

A cidade de Nova Roma é palco de um conflito épico entre Cesar Catilina, um artista genial a favor de um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o ganancioso prefeito Franklyn Cicero. Entre os dois está Julia Cicero, com a lealdade dividida entre o pai e o amado, tentando decidir qual futuro a humanidade merece. Com roteiro e direção do gigante Francis Ford Coppola que está no Brasil para o lançamento de Megalópolis, distribuído pela O2 Play.

O SOM DA ESPERANÇA – A HISTÓRIA DE POSSUM TROT – ESTREIA

20h50 (DUB) à SALA 02

Sáb., Dom. e Qua. – 15h50 (DUB) à SALA 02

Dirigido por Joshua Weigel, que também assina o roteiro com Rebekah Weigel, o drama acompanha Donna e o Reverendo Martin, que convencem os membros de sua igreja a adotar 77 crianças que estão no sistema de adoção e que ninguém mais receberia. O filme é inspirado em uma poderosa história real, história linda na tela do Marquise Ultravisão.

TERRIFIER 3 – ESTREIA

18h20 (DUB) à SALA 02

21h10 (DUB) à SALA 03

Sáb., Dom. e Qua. – 14h00 (DUB) à SALA 03

Os fãs de terror vão mergulhar em uma experiência aterrorizante em Terrifier 3, o mais sangrento da franquia. No filme o palhaço assassino Art está pronto para espalhar o caos sobre os moradores inocentes do Condado de Miles durante uma pacífica véspera de Natal. Classificação Indicativa 18 anos. Uma pedida apropriada para a semana de Halloween.

CONTINUAM EM CARTAZ:

VENOM – A ÚLTIMA RODADA

16h40 (DUB) / 18h50 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 01

Sáb., Dom. e Qua. – 14h30 (DUB) à SALA 01

SORRIA 2

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 15h50 (DUB) à SALA 02

Sáb., Dom. e Qua. – 14h20 (DUB) à SALA 04

ROBÔ SELVAGEM

16h25 (DUB) à SALA 03

Sáb., Dom. e Qua. – 13h50 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao