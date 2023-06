Clube de judô é campeão da 3ª etapa do Circuito Sul-Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No último domingo (25), aconteceu a 3ª etapa do circuito Sul Mineiro de Judô em Santo Antônio do Jardim, SP. O evento foi organizado pela Liga Sul Mineira de Judô e contou com a participação de 13 agremiações e aproximadamente 325 atletas.

O Clube de Judô de Poços de Caldas sagrou-se campeão do evento, conquistando um total de 55 medalhas, sendo 32 de ouro, 18 de prata e 6 de bronze. A delegação de Poços de Caldas contou com 69 atletas sob a orientação do técnico mestre sensei Matsuo, além dos núcleos Juca Cobra e Projeto Poços Ativa.

O segundo lugar ficou para a cidade anfitriã Santo Antônio do Jardim-SP, enquanto o terceiro lugar foi conquistado pela Academia JITA Kyoei.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Poços de Caldas ofereceu apoio ao transporte dos atletas para o evento, demonstrando o compromisso com o esporte na cidade.