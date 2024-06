Colisão entre veículos deixa feridos na região central de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta quinta-feira, 20, por volta das 19h30min, uma colisão entre dois veículos no centro de Poços de Caldas deixou feridos e causou danos materiais. O acidente envolveu um Volkswagen Fox, com três ocupantes, e um Chevrolet Celta, que capotou após a colisão.

Os ocupantes do Fox sofreram ferimentos leves. Um dos passageiros foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enquanto os outros dois recusaram atendimento médico. Já no Celta, que transportava quatro pessoas, um passageiro foi levado pelo SAMU, outro pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e os outros dois saíram ilesos.

A guarnição de salvamento foi acionada e retirou os pertences dos ocupantes do veículo capotado. Devido ao vazamento de combustível, uma equipe de combate a incêndios tomou medidas preventivas no local. A Polícia Militar esteve presente para controlar o tráfego, e a perícia técnica foi chamada para investigar as causas do acidente.

A área foi isolada até a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência, garantindo a segurança dos envolvidos e a normalização do trânsito na região.