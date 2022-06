Com estoque limitado, vacina BCG é fornecida na UBS Centro

A vacina BCG, que é indicada para a prevenção das formas graves da tuberculose está com estoque nacional limitado em razão de dificuldade da aquisição do imunobiológico.

Por essa razão, seguindo a orientação do Ofício Circular Nº80/2022/SVS/MS do Ministério da Saúde, os municípios devem tomar medidas para otimizar e fazer o uso racional deste imunizante.

Mediante a isso, a vacina que era aplicada nas maternidades dos hospitais públicos e privados de Poços de segunda a sexta, passará a ser aplicada somente na sala de vacina na UBS Centro, na segunda, quarta e sexta, das 10h às 16h.

A recomendação é que a vacina BCG seja aplicada nos primeiros dias de vida do bebê.

Essas medidas são necessárias para evitar perda de doses de vacina e para não causar desabastecimento do imunizante.

A sala de Vacina se localiza no anexo da UBS Centro, na Rua Pernambuco, Nº459, centro.

