Homem é preso após esfaquear o amigo, em Botelhos

Um homem de trinta e nove anos morreu na madrugada de hoje (05) , após se envolver em uma briga de bar, com um amigo, na cidade de Botelhos.

Segundo a Polícia Militar, o autor e a vítima estavam bebendo pinga e fumando maconha no bairro Jardim Eldorado, quando começaram a discutir. Exaltado, o amigo pegou uma faca e desferiu diversos golpes no peito e nas costas. Em seguida, fugiu do local.

O autor foi preso horas depois, na casa da mãe. Ele chegou a ameaçar os policiais com uma faca, mas acabou se rendendo e encaminhado até a Delegacia de Poços de Caldas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.