Confira as novas medidas restritivas no combate ao coronavírus

A Microrregião de Poços, composta pelas cidades de Poços de Caldas, Caldas, Andradas, Santa Rita de Caldas, Albertina e Ibitiúra de Minas; anunciou nesta sexta-feira (11), novas medidas restritivas, dessa vez de forma coletiva, no enfrentamento ao coronavírus na região.

Em uma live que está salva no Facebook e YouTube da prefeitura de Poços os prefeitos das 6 cidades pontuaram que o momento é delicado para a saúde da região e que as medidas visam conter a disseminação da doença.

O comércio em geral e outras atividades econômicas estão autorizados a funcionar normalmente de segunda a sexta-feira. No sábado e domingo, haverá restrições.

Confira quais são as novas medidas restritivas que começam a vigorar na segunda-feira, 14 de junho, até o dia 27 de junho (domingo). A resolução será publicada no Diário Oficial, em edição extraordinária, neste sábado (12).

PODERÃO FUNCIONAR:

– 2ª a 6ª FEIRA A PARTIR DAS 5H ATÉ 19H:

O comércio em geral, ficando liberado o serviço de delivery após este horário, sendo proibida a retirada de produto no local;

– 2ª a 6ª FEIRA A PARTIR DAS 5H ATÉ 20H:

a) Restaurantes e bares, ficando liberado o serviço de delivery após este horário, sendo proibida a retirada de produto no local;

b) Supermercados;

c) Padarias;

d) Casas de eventos;

e) Igrejas e templos de qualquer natureza;

f) Academias.

– 2ª a 6ª FEIRA A PARTIR DAS 6H ATÉ 17:30H:

Pontos turísticos públicos e privados e parques municipais.

– 2ª a 6ª FEIRA DAS 7H ÀS 18H:

Mercado Municipal

– 2ª a 6ª FEIRA EM DIAS E HORÁRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS PELA SEDET:

As feiras livres, exclusivamente para hortifrutigranjeiros e a CEASA.

DELIVERY

A modalidade de venda delivery está permitida para todos os estabelecimentos, de segunda a sexta-feira, em qualquer horário. Aos sábados e domingos, SOMENTE para o setor alimentício.

TODOS OS DIAS DA SEMANA SEM LIMITAÇÃO DE HORÁRIOS:

a) postos de combustíveis (conveniências não podem funcionar aos sábados e domingos)

b) serviço de alimentação em postos de combustíveis localizados nas rodovias, para retirada no local e delivery;

c) farmácias;

d) hospitais;

e) clínicas médicas;

f) clínicas odontológicas;

g) hotéis (respeitado o limite máximo de 30% de ocupação);

h) atividades industriais;

i) delivery (autorizado apenas para o setor alimentício).

PROIBIDO:

a) reuniões de qualquer natureza e eventos públicos e privados, inclusive familiares; exceto os realizados em casas de eventos seguindo os protocolos sanitários.

b) acesso às praças e espaços públicos depois das 19h;

c) funcionamento das feiras EXPOARTE de Rua e Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas- FEARPO;

d) funcionamento do Mercado Municipal, feiras livres e supermercados aos sábados e domingos.

