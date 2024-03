Acidente de trânsito com vítima mobiliza autoridades em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 06, por volta das 22h30, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, na Rua Vicente Celestino, em Poços de Caldas. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava em ação, prestando socorro ao condutor de um veículo VW/Gol, que foi encaminhado para a Santa Casa.

De acordo com relatos do condutor, um homem de 57 anos, ele estava transitando pela via quando o veículo apresentou falhas mecânicas, perdendo o controle e colidindo com outros veículos estacionados ao longo da rua.

Apesar do susto, o condutor sofreu apenas lesões leves. Após assinar o termo de compromisso, ele foi liberado pelas autoridades presentes no local.

ALCO – 29° BPM