Polícia Militar prende suspeitas de roubo a transeunte em Campestre

A Polícia Militar de Campestre foi acionada nesta quinta-feira, 25, por volta das 11h30min, para atender a uma ocorrência na Rua Mateus Aparecido de Sousa. Segundo informações, um homem de 61 anos foi vítima de um assalto enquanto se encontrava no terminal rodoviário da cidade.

De acordo com o relato da vítima, duas mulheres, uma de 54 anos e outra de 25, abordaram-no, sendo que uma delas estava armada com uma faca. Sob ameaças, exigiram seus pertences, porém o homem resistiu. Infelizmente, a recusa resultou em violência física, com a vítima sendo empurrada ao chão e agredida.

As suspeitas conseguiram subtrair uma pochete contendo dinheiro. Contudo, a rápida intervenção policial possibilitou a localização e detenção das suspeitas. Com elas, foram encontrados R$ 41,00 em dinheiro, a faca utilizada no crime e a pochete da vítima.

As suspeitas foram presas em flagrante e encaminhadas ao Hospital Público de Saúde (HPS) para avaliação médica. Posteriormente, foram levadas à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas-MG, juntamente com o material apreendido, onde aguardam procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM