Caldense vai realizar peneira de futebol para garotos nascidos entre 2004 e 2009

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense fará uma peneira para garotos nascidos em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, com a intenção de selecionar atletas para completar as equipes Sub-13, Sub-15 e Sub-17 da escolinha de futebol oficial do clube. A seletiva é gratuita, aberta ao público e acontecerá no dia 23 de setembro, quinta-feira, no Estádio Dr. Antônio Megale, na rua Dr. Antenor Damini, no Jardim Santa Rosália, em Poços de Caldas-MG.

Os horários da seletiva são os seguintes:

Sub-13 (nascidos em 2008 e 2009): 14h

Sub-15 (nascidos em 2006 e 2007): 16h

Sub-17 (nascidos em 2004 e 2005): 18h

Todos os interessados devem comparecer com 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto (RG) e devidamente uniformizados, com camisa, calção, meião, caneleira e chuteira. No caso dos goleiros, camisa e luvas. O clube não se responsabiliza por despesas com transporte e alimentação.

Durante as atividades, os atletas poderão mostrar suas habilidades e terão suas condições técnicas avaliadas. Os garotos serão observados atentamente pelos técnicos da Veterana Juninho Pereira, Felipe Ozias e Rodrigo Andrade. Quem for pré-aprovado na peneira, será convidado a retornar no dia 24 de setembro, sexta-feira, para a avaliação final. O projeto é patrocinado pela Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.

A inscrição para participar da peneira deve ser feita até às 23h59 do dia 21 de setembro, terça-feira. Não haverá inscrição presencial. Atletas que apresentarem sintomas gripais não poderão participar das atividades.