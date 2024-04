Cine Marquise Ultravisão: Doe um quilo de ração nos pets parceiros e ganhe meia entrada para Uma Prova de Coragem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alimentos para cães e gatos serão destinados a voluntários da causa animal em Poços

A ideia é assistir a um filme lindo, baseado em uma história real e ao mesmo ajudar a causa animal de Poços, que precisa muito de ração, para cães e gatos. Doando um quilo de alimento para os animaizinhos, você paga meia para assistir ao filme. Basta ir a uma das lojas participantes: Agro Rações Uai, Alecrim, Caminho Rural ou Pet Mania, fazer a sua doação e de lá mesmo você já sai com o ticket que dá direito a meia entrada para Uma Prova de Coragem no Cine Marquise Ultravisão. Aí é só passar na bilheteria do cinema e garantir o seu desconto.

Anote os endereços das lojas parceiras:

Agro Rações Uai: Avenida José Remígio Prézia, 549, Jardim dos Estados.

Alecrim Pet Shop: Rua Jorge Rodrigues Pereira, 11, Jardim Centenário.

Caminho Rural Agro Pet: Rua Santa Catarina, 79 e Rua Rio Grande do Sul, 788, Centro.

Pet Mania: Rua XV de Novembro, 201, Centro.

Sobre o Filme

Baseado em uma incrível história real, Uma Prova de Coragem acompanha a jornada de superação de Michael Light (Mark Wahlberg), um corredor determinado a vencer o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. A competição na República Dominicana é sua última chance de conquistar o título de campeão do esporte de resistência mais difícil do mundo. Ao lado da sua equipe e de um cachorro de rua, Michel enfrenta centenas de quilômetros na selva, atravessando rios, montanhas e alguns dos cenários mais desafiadores do mundo.

Horários das Sessões

UMA PROVA DE CORAGEM – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h55 (DUB) / 18h10 (LEG) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 16h30 (DUB) / 18h40 (LEG) à SALA 03

OUTROS FILMES EM CARTAZ

A PRIMEIRA PROFECIA – ESTREIA

15h30 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 02

O HOMEM DOS SONHOS – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h40 (LEG) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 20h50 (LEG) à SALA 03

GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h45 (DUB) / 20h10 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 16h40 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 18h20 (DUB) à SALA 04

DOIS É DEMAIS EM ORLANDO

Sáb. e Dom. – 14h20 (NAC) à SALA 03

KUNG FU PANDA 4

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) à SALA 01

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) / 19h00 (DUB) à SALA 01

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS (EPISÓDIOS 1 E 2 DA QUARTA TEMPORADA)

Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h20 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 20h40 (DUB) à SALA 04

DUNA: PARTE 2

15h00 (LEG) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao