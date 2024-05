Nova Reprocessadora Automática, comprada com ajuda da 3ª Corrida da Santa Casa, já está em uso no Setor de Hemodiálise

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma festa do esporte e da solidariedade, no dia 3 de dezembro do ano passado, ocorreu a 3ª Corrida Nossa Santa Casa, uma prova de trail run que contou com a participação de quase 700 atletas, competindo nas distâncias de 13 km (trail run), 6 km (estrada de terra), caminhada de 6 km (estrada de terra) e a Corridinha Kids.

O evento, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e com a Secretaria Municipal de Esportes, teve como objetivo angariar recursos para a compra de uma reprocessadora automática de filtros dialisadores. Essa máquina destina-se a reprocessar os filtros utilizados por pacientes crônicos em terapia de hemodiálise. O equipamento já foi adquirido e está em uso pelo setor de Hemodiálise.

O assessor de Comunicação da Santa Casa, Rafael dos Santos Pasqua, um dos organizadores da prova, explicou que a Corrida arrecadou R$21.825,45. O valor da reprocessadora automática foi de R$29.618,20, conforme pode ser verificado na prestação de contas da prova no site da Santa Casa (http://santacasapc.com.br/prestacao-de-contas-3a-corrida-nossa-santa-casa/). Segundo o assessor de Comunicação, o valor restante necessário para a compra do equipamento, exatos R$7.789,75, foi coberto pela diretoria do Hospital.

“Graças a Deus conseguimos alcançar esse objetivo de comprar esse equipamento tão importante, que custou quase R$30 mil. A corrida arrecadou cerca de R$22 mil e os R$8 mil restantes foram completados pela Diretoria do Hospital. Lembrando que tivemos dificuldades nesta 3ª edição da corrida, já que no dia em que a prova estava marcada, que era 1º de outubro, choveu muito e, pensando na segurança dos atletas, tivemos que adiar a prova para o dia 3 de dezembro”, relatou o assessor de Comunicação.

“Apesar da Corrida ter ocorrido com sucesso na nova data, tivemos alguns prejuízos com a remarcação. Dessa forma, não conseguimos igualar o valor arrecadado na 2ª edição, por exemplo, quando o valor total arrecadado foi de R$25 mil, que utilizamos para comprar novas poltronas para os pacientes da Hemodiálise. Por isso, gostaria de agradecer à diretoria do Hospital por ter completado o dinheiro para alcançarmos nosso objetivo, que foi comprar essa reprocessadora automática de filtros dialisadores”, disse Rafael.

Necessidade

Segundo a enfermeira Josimara Marques Ferreira, coordenadora do setor de Hemodiálise da Santa Casa, o setor realiza mais de 1 mil sessões de diálise mensalmente e, devido à grande demanda, era necessária a compra de outro equipamento.

“Nós estávamos apenas com uma reprocessadora e, devido à nossa demanda, já que temos em média 20 pacientes por turno, três turnos por dia, uma reprocessadora só acaba ficando muito sobrecarregada. Por isso, a importância deste equipamento”, explicou Josimara, que também detalhou a função do reprocessador.

“Essa reprocessadora participa do processo de limpeza e esterilização dos dialisadores que, por sua vez, é o filtro artificial, o rim artificial, pelo qual o sangue passa e ocorre a filtração, a retirada das impurezas do sangue do paciente. Esse dialisador é de uso exclusivo, cada paciente tem o seu. De acordo com as normas, podemos reutilizá-lo até 20 vezes, desde que seja realizado o reprocessamento automático, feito por esse equipamento adquirido com a ajuda da Corrida. Então, após o paciente utilizar o dialisador, o mesmo passa por um processo de limpeza através de água de osmose, depois é colocado na reprocessadora, onde ela verifica a integridade da fibra, a capacidade de filtração do dialisador e o preenche com uma solução esterilizante”, explicou a enfermeira.

Gratidão

A provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, que também é responsável pelo SOS Santa Casa, entidade que organizou a prova, agradeceu a todos que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso da 3ª Corrida Nossa Santa Casa.

“Foi muito importante essa corrida, pois através dela conseguimos adquirir esse novo aparelho para a Hemodiálise. Sempre contamos com a colaboração de toda a sociedade, das pessoas que podem nos ajudar. Não só na Hemodiálise, mas na Unacon e na Santa Casa como um todo. Dessa forma, podemos melhorar ainda mais o atendimento para a população. Portanto, quero agradecer a todos que participaram da Corrida, os patrocinadores, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esportes, enfim, a todos que nos ajudaram. Que Deus os abençoe e lhes conceda muita saúde”, desejou a provedora da Santa Casa.

A 3ª Corrida Nossa Santa Casa foi uma realização da Associação Voluntários Amigos da Santa Casa e Hospital Santa Casa de Poços e Caldas. Com Patrocínio Municipal da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas.

O evento contou com o apoio da Audiens Aparelhos Auditivos, Grupo Bom Pastor, Uniodonto Poços de Caldas, Casa Seguso, Ortop Trauma, Instituto Cuidare, Grupo Format, Unitran, Makai Beach Tennis, Unimed Poços, Associação Atlética Caldense e Viva Mais e Melhor.