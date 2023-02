Demutran divulga balanço da operação “Trânsito Seguro”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, através do Departamento Municipal de Trânsito(DEMUTRAN), divulgou nesta sexta-feira, 24, o balanço da Operação Trânsito Seguro, realizada durante o Carnaval 2023 em Poços de Caldas. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro foram registradas 224 autuações no perímetro urbano.

A Operação Trânsito Seguro contou com a participação de 40 agentes municipais, além de equipes da Polícia Militar. A atuação dos profissionais incluiu ações preventivas e educativas em relação a eventos realizados nas ruas durante os dias de folia, além do monitoramento pelas câmeras do COP. A atuação dos profissionais também teve como objetivo inibir o furto e roubo de celulares, veículos e residências.

Conforme o Demutran 46 condutores foram abordados no período festivo durante as fiscalizações de trânsito. Destes, 5 condutores não eram habilitados. Outros 3 estavam com a CNH vencida.

Durante as ações, 7 veículos foram removidos devido irregularidade na documentação, como o licenciamento vencido, por exemplo.

No período em que a operação esteve em andamento foram registrados 3 crimes de trânsito: dois condutores embriagados e um que cometeu direção perigosa.

Ao todo 3 motoristas foram presos, sendo que um deles por embriaguez ao volante.

A Polícia Militar criou pontos estratégicos para o grupamento atuasse ativamente e garantir a tranquilidade dos visitantes durante a festa, bem como patrulhamento em viaturas e policiamento ostensivo.