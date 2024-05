Condutor colide veículo contra poste em Andradas

Na manhã de ontem, 01º de maio, um homem de 42 anos perdeu o controle direcional de seu veículo, um Chevrolet/Cruze vermelho, com placa registrada em São Paulo-SP, resultando em uma colisão contra um poste de iluminação pública. O incidente aconteceu na Avenida José Teixeira de Magalhães, localizada no Bairro Jardim Bela Vista, em Andradas.

O incidente, registrado por volta das 08h24min, não resultou em vítimas humanas, limitando-se aos danos materiais tanto no veículo quanto na estrutura do poste, pertencente à concessionária CEMIG.

Após o ocorrido, um representante da empresa de eletricidade compareceu ao local para avaliar os riscos e confirmou que a substituição do poste danificado ocorrerá no próximo dia útil. Enquanto isso, uma equipe da Defesa Civil foi mobilizada para isolar a área afetada, garantindo a segurança dos transeuntes.

Após os procedimentos de praxe, o veículo, devidamente licenciado, foi liberado para o condutor.

ALCO – 29º BPM

