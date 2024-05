Cine Marquise Ultravisão: O Dublê, Férias Trocadas e Batman nas estreias da semana The Chosen Parte 2 e Guadalupe A Mãe da Humanidade na programação religiosa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem comédia e ação na tela do Marquise Ultravisão com O Dublê. Colt Seavers volta à ação quando uma estrela de cinema desaparece de repente. À medida que o mistério se aprofunda, Colt se envolve em uma trama sinistra que o leva à beira de uma queda mais perigosa do que qualquer uma de suas acrobacias. Dirigido por David Leitch (Trem-Bala, Deadpool 2) e baseado na série Duro na Queda, sucesso dos anos 80. A história acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa.

O DUBLÊ – Estreia

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 02

Som. Sáb. – 14h15 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

Som. Dom. – 14h10 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

Tem comédia nacional em cartaz também! Férias Trocadas é uma aventura cheia de risadas e perrengues começa quando uma trapalhada nas reservas coloca uma família pobre em um resort de luxo e a outra família rica em uma pousada no meio da ilha. Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas, mas que acaba as unindo ainda mais. Com direção de Bruno Barreto e elenco com Edmilson Filho, Carol Castro, Aline Campos e Klara Castanho. É certeza de boas gargalhadas.

FÉRIAS TROCADAS – Estreia

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (NAC) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h00 (NAC) / 18h10 (NAC) à SALA 03

Pelo Selo Clássicos no Marquise, Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Após ser culpado pela morte de Harvey Dent e passar de herói a vilão, Batman desaparece. As coisas mudam com a chegada de uma ladra misteriosa, a Mulher-Gato, e Bane, um terrorista mascarado, que fazem Batman abandonar seu exílio forçado. Uma obra-prima de Christopher Nolan em cartaz no cinema de rua de Poços.



CLÁSSICOS NO MARQUISE – BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE – Estreia 20h00 (LEG) à SALA 03

Programação Religiosa tem The Chosen Parte 2 e Guadalupe – A Mãe da Humanidade

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete partir de onde terminou, com o final emocionante da caminhada sobre as águas na última temporada.

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS – PARTE 2 (EP. 3 e 4 DA 4ª TEMPORADA) – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h30 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 20h40 (DUB) à SALA 04

Este longa-metragem é um esforço para revelar o que ainda não foi dito ou compreendido sobre as aparições proféticas da Virgem de Guadalupe. A câmera captou pedidos angustiados de seus filhos e a resposta materna da Virgem. Os incríveis acontecimentos que os entrevistados contam têm raízes na história e vão mostrar porque a Mãe de Deus escolheu aparecer, naquela época, no que hoje chamamos de México. O que Ela queria, o que implorou, o que ofereceu? Sua mensagem é válida 500 anos depois? Como Ela age hoje? Poderá mudar as nossas vidas… e a nossa sociedade? Confira em sessões especiais no Cine Marquise Ultravisão:

GUADALUPE – A MÃE DA HUMANIDADE – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 16h15 (DUB) à SALA 04

Som. Seg. e Ter. – 20h10 (DUB) à SALA 01 (Sessão Especial – Valor Único de Ingresso R$ 11,00)

Combo com balde exclusivo do Garfield disponível na Bombonière

O gato mais preguiçoso do cinema e também o que mais ama lasanha está em cartaz no Cine Marquise Ultravisão. E além do filme, a diversão fica completa com o combo que inclui: balde exclusivo com pipoca salgada, pipoca doce e refrigerante, por R$ 60,00. Mas atenção porque são unidades limitadas, garanta logo a sua! Confira os horários:

GARFIELD – FORA DE CASA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h30 (DUB) / 17h50 (DUB) à SALA 01

Som. Sáb. – 16h50 (DUB) / 18h55 (DUB) à SALA 01

Som. Sáb. – 14h10 (DUB) à SALA 04

Som. Dom. – 14h30 (DUB) / 16h45 (DUB) / 18h55 (DUB) à SALA 01

Outros filmes em cartaz:

·GUERRA CIVIL

15h50 (LEG) à SALA 03

Qui., Sex. e Qua. – 20h10 (LEG) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 21h00 (LEG) à SALA 01

·GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h15 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h20 (DUB) à SALA 04

·KUNG FU PANDA 4

Som. Dom. – 14h20 (DUB) à SALA 04

SERVIÇO:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone: (35) 3721-0104

