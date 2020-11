Novo CEI homenageia professora Maria Cláudia Prézia Machado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou, na última terça-feira (24), o projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil que será inaugurado no Jardim Itamaraty III, na zona leste do município. A denominação oficial da nova unidade de educação infantil será CEI Professora Maria Cláudia Prezia Machado, em homenagem à ex-secretária municipal de Educação, falecida em 2017.

A ideia da homenagem partiu do prefeito Sérgio Azevedo, que encaminhou o projeto ao Legislativo. “Ficamos muito felizes pela aprovação. Queremos homenagear uma grande mulher, que dedicou a maior parte da vida à luta pela melhoria da qualidade da educação pública. Sem dúvida, pelo seu legado, a melhor homenagem a esta grande educadora é eternizar seu nome em uma unidade de educação”, ressalta o prefeito Sérgio Azevedo. A Câmara Municipal acatou a sugestão do Executivo e a Lei nº 9.407 foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (25).

O novo Centro de Educação Infantil Professora Maria Cláudia Prezia Machado, localizado à Avenida Maria Rita Lopes Pontes – Irmã Dulce, 320, no Jardim Itamaraty III, vai ofertar 90 vagas em período integral e foi construído para atender a demanda da região, a partir da conclusão e entrega do Residencial Vale dos Pinheiros.

Serão atendidas crianças de famílias residentes nas proximidades ou que residem no empreendimento habitacional. A construção da nova creche conta com investimentos de aproximadamente R$ 2,2 milhões, com recursos do Governo Federal.

A homenageada

Formada em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia, Educação Especial e Gestão de Educação, com mestrado em Desenvolvimento Sustentável, Maria Cláudia Prezia Machado atuou como educadora na Prefeitura desde 1984, onde exerceu as funções de professora, coordenadora pedagógica, vice e diretora do Colégio Municipal, eleita por dois mandatos. Também foi coordenadora da Divisão Pedagógica da SME.

De 2013 a 2016, foi secretária municipal de Educação e presidente da Autarquia Municipal de Ensino, além de vice-presidente regional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). A educadora faleceu em 06 de julho de 2017.