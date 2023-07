Siga Antenado abre agendamentos de instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital para mais 22 cidades de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A troca é necessária em razão da chegada do 5G; serviço é gratuito para famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal, que tenham parabólica instalada e funcionando

Famílias de menor renda de mais 22 cidades de Minas Gerais já podem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Cerca de 10,8 mil famílias devem ser beneficiadas.

Barbacena, Diamantina, Paracatu, Pouso Alegre e Varginha, por exemplo, fazem parte da lista das cidades da quarta fase do programa, liberadas neste mês de julho (confira lista completa abaixo). Esta etapa engloba as regiões Sul (7 cidades), Central (7), Noroeste (3), Zona da Mata (2), Centro-oeste (1), Triângulo Mineiro (1) e Vale do Jequitinhonha (1).

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Somente no município de Barbacena, por exemplo, mais de 1,8 mil famílias podem ter direito à instalação do kit gratuito. Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, explica que o programa chega à quarta fase com mais de 500 mil famílias atendidas. “Até a terceira fase, trabalhamos nas capitais, passando pelas cidades com mais de 500 mil habitantes até os municípios com 200 mil moradores e seus entornos. Aproximadamente dois terços da população brasileira vivem nos locais atendidos. Agora, chegou a hora de expandir a atuação para as cidades com mais de 100 mil habitantes e municípios vizinhos”.

O executivo também destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Em Minas Gerais, além da capital, outras 146 cidades continuam com o agendamento para instalação do kit gratuito liberado. Entre elas, estão, por exemplo, Araguari, Juiz de Fora, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Divinópolis e Governador Valadares.



SIGA ANTENADO

A Siga Antenado é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável por apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).