Nos dias 29 e 30 de abril, participe no IFSULDEMINAS do Circuito Empreenda + Zona Sul 2024

Evento gratuito e aberto ao público reunirá palestras com grandes empreendedores

Nos dias 29 e 30 de abril de 2024 (segunda e terça-feira), participe no IFSULDEMINAS do Circuito Empreenda + Zona Sul. O evento gratuito e aberto à comunidade será realizado no auditório do Campus Poços de Caldas, contando com mesa de conversas e palestras com grandes empreendedores. A realização é da Futurum Soluções Administrativas Jr, empresa júnior do curso de Bacharelado em Administração do IFSULDEMINAS.

O evento é voltado a todos os interessados, público em geral e microempreendedores, que buscam novos conhecimentos e alavancar seus negócios. Entre os assuntos tratados, estão: desafios e oportunidades para microempreendedores, práticas sustentáveis, mercado financeiro e como investir com segurança. Confira a programação completa, inscreva-se e participe! O IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas está localizado na Av. Dirce Pereira Rosa, 300, bairro Jardim Esperança (Poços de Caldas/MG).

INSCRIÇÕES GRATUITAS

Para participar e receber seu certificado de participação, inscreva-se gratuitamente através do link a seguir:

INSCREVA-SE AQUI!

PROGRAMAÇÃO – CIRCUITO EMPREENDA + ZONA SUL 2024

Realização: Futurum Soluções Administrativas Jr / IFSULDEMINAS

Local: Auditório IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas

Dia 29 de abril (segunda-feira): Mesa de Conversa

19h00 – 19h05: Abertura oficial do evento

19h05 – 19h20: Apresentação da Futurum Soluções Administrativa Jr

19h20 – 19h30: Apresentação da mesa composta pelo Diretor do campus, Secretário Municipal de Desenvolvimento; demais representantes presentes.

19h30 – 20h30: Mesa de conversa – Tema: Desafios e Oportunidades para Microempreendedores na Zona Sul: Estratégias para o Crescimento Sustentável, com representantes: IFSULDEMINAS, SEDET, HUAIS HUB e SEBRAE.

20h30 – 20h50: Perguntas do público

20h55: Encerramento – Agradecimento aos participantes e ao público

21h00: Café de encerramento

Dia 30 de abril (terça-feira): Palestras Informativas/didáticas e Encerramento

19h – 19h05: Abertura e apresentação das atividades do dia

19h05 – 19h55: Palestra – Caio Tonet (W1 Capital l Consultoria Financeira)

Tema: Descomplicando o Mercado Financeiro: Como Entender e Investir com Segurança.

20h00 – 20h05: Intervalo

20h05 – 20h55: Palestra – Yula Merola (Huais – Hub de Aceleração)

Tema: ESG para Microempreendedores: Práticas Sustentáveis que Fazem a Diferença.

21h00: Encerramento do evento – Café de encerramento