Procon divulga pesquisa de preço do gás de cozinha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon de Poços fez uma nova pesquisa de preço do botijão de gás. O levantamento deste mês apontou estabilidade no valor para retirada no depósito. Já para entrega, houve um aumento de 0,15%.

O órgão de defesa do consumidor pesquisou 15 estabelecimentos da cidade. Os preços variavam de R$ 105 a R$ 115 reais.

A pesquisa faz ainda uma comparação com o mesmo período do ano anterior. Neste caso, o preço do gás de cozinha caiu tanto para retirada no depósito como para entrega, respectivamente, 6,52 % e 4,68 %, em relação a dezembro de 2022.



Acesse a pesquisa abaixo:

Gas-dezembro