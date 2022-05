Transporte Coletivo em Poços de Caldas passa a contar com “bilhete único”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os serviços da nova empresa responsável pelo Transporte Coletivo em Poços de Caldas, começam nesta sexta-feira (13). A Floramar iniciará suas operações como concessionária do transporte coletivo e nesse início de trajetória, oferecerá um novo benefício ao passageiro, pela primeira vez implantado na cidade: o Bilhete Único.

Todos os usuários que possuem o Cartão Amigo, não pagarão a passagem ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, com a integração em até 90 minutos. Muitas pessoas que dependem atualmente de duas conduções, poderão pagar apenas uma, dessa forma economizando tanto na ida quanto na volta.

Além disso, em breve, haverá a ampliação de linhas e horários, além de acesso gratuito ao Wi-Fi em todos os ônibus, novo aplicativo para acompanhamento de trajeto dos ônibus em tempo real, 30 novos ônibus zero quilômetro, que devem chegar até o final do ano, e outras melhorias na qualidade dos serviços à população em parceria permanente com a prefeitura de Poços de Caldas e a Câmara Municipal.

A tarifa inicial apresentada na licitação foi de R$4,00. O contrato, no entanto, prevê o reajuste do valor para o início da operação da empresa na cidade, considerando os índices inflacionários. No edital é previsto o reajuste por meio da aplicação da fórmula Paramétrica.

Esta fórmula, considera a atualização dos seguintes índices: IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e a variação no preço do Óleo Diesel. Aplicando a fórmula, a tarifa resulta no valor de R$5,60 (cinco reais e sessenta centavos) que começa a ser aplicada a partir desta sexta-feira (13), data de início de operações da nova empresa.