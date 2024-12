Pesquisa do Procon de Poços de Caldas aponta aumento médio de 14,5% nas mensalidades escolares para 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma pesquisa realizada pelo Procon Municipal de Poços de Caldas revelou um aumento médio de 14,5% no valor das mensalidades escolares das instituições particulares de ensino da cidade. O levantamento, feito entre as escolas privadas do município, tem como objetivo informar os consumidores sobre as alterações nos custos da educação para o ano de 2025.

Conforme a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, o reajuste reflete diversos fatores que influenciam diretamente os valores cobrados. “Os aumentos foram justificados pelas instituições principalmente devido ao impacto de custos operacionais, reajustes salariais e de aluguéis, investimentos em tecnologia e melhorias estruturais. Esses fatores são somados e resultam nos valores apresentados aos consumidores finais”, explicou.

A pesquisa enfatiza que os dados levantados têm caráter informativo e não podem ser utilizados para fins de publicidade ou propaganda. Além disso, os valores apurados referem-se à anuidade escolar para turnos de meio período, não incluindo despesas como materiais didáticos, alimentação e atividades extracurriculares, exceto em casos específicos.

Entre as instituições avaliadas, o Colégio Pelicano e o COC já incluem o custo das apostilas no valor da anuidade. No caso do Colégio Maple Bear, a anuidade engloba tanto o material didático quanto as apostilas.

O Procon reforça a importância de que os pais e responsáveis ​​avaliem cuidadosamente o impacto do reajuste no orçamento familiar. “Sabemos que a educação é um investimento prioritário para as famílias, e por isso é essencial que os responsáveis ​​analisem as planilhas de custos e conversem com as instituições de ensino para entender todos os itens incluídos no valor das mensalidades”, destacou Fernanda Soares.

A recomendação do órgão é que os consumidores busquem informações planejadas diretamente com as escolas e planejem o pagamento das anuidades antecipadamente, a fim de evitar inadimplências ou dificuldades financeiras ao longo do ano letivo.

