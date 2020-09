Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de três meninas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quarta-feira (16), um homem suspeito de cometer abusos sexuais contra três meninas, com idades entre 11 e 13 anos, na cidade de Poços de Caldas. As investigações iniciaram depois que algumas pessoas foram à polícia para relatar que o suspeito estaria molestando uma prima dele, de 11 anos, além de outras duas amigas da criança.

Segundo apurado, a vítima de 11 anos ficou órfã da mãe e passou a morar com uma tia, mãe do suspeito. O investigado não morava no mesmo imóvel, mas visitava os pais constantemente, momento em que cometia os abusos sexuais contra as três vítimas.

O suspeito foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Poços de Caldas e negou os fatos. O homem foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele será indiciado pelos crimes previstos nos artigos 217-A (pena entre oito e 15 anos de reclusão) e 218-A (pena entre dois e quatro anos de reclusão), ambos do Código Penal.