Poços de Caldas apresenta crescimento significativo no Turismo

O estado de Minas Gerais tem registrado um aumento notável no setor de turismo, destacando-se no cenário nacional com um crescimento de 7,6% no desempenho turístico no primeiro bimestre do ano em comparação ao mesmo período de 2023. Em particular, o município de Poços de Caldas tem seguido esta tendência ascendente, posicionando-se como uma figura proeminente no turismo estadual.

Minas Gerais é atualmente o estado com o maior crescimento no setor turístico do país, conforme apontam dados do Núcleo de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MG). Israel Pereira, secretário de Turismo de Poços de Caldas, destaca a importância do turismo na reconfiguração econômica da cidade. “O setor de turismo se destacou e elevou Poços de Caldas a um novo patamar, incentivando o crescimento de outros setores locais, como a rede hoteleira,” afirma Pereira.

Em 2023, Poços de Caldas consolidou-se como um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, impulsionando a economia local e refletindo as políticas de descentralização implementadas pelo Governo de Minas. O programa Mais Turistas, em particular, tem sido fundamental para fortalecer o turismo em todo o estado, gerando empregos e aumentando a renda da população local. Este programa ajudou Minas Gerais a alcançar um crescimento de 720% acima da média nacional em abril.

Desde março, um contrato inovador com a empresa Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas (Citur) tem garantido a revitalização e operação de destinos turísticos chave como o Complexo do Cristo Redentor e o Recanto Japonês por 35 anos. Além disso, eventos como o Carnaval, o Arraiá e o Natal Poços de Luz, assim como encontros corporativos significativos, têm estimulado a economia local ao longo do ano.

Este mês de abril, Poços de Caldas também de destaca com o turismo corporativo, como o encontro do Lions Club com mais de 600 associados e o Congresso nacional de Odontologia que já começa nesse fim de semana. Além disso, o 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas e a Feira do Livro do Sul de Minas, que ocorre de 27 de abril a 05 de maio no Parque José Afonso Junqueira, com uma programação que inclui mais de 160 convidados e 200 atrações, esperando atrair até 80 mil pessoas.

Este avanço no turismo ilustra como estratégias bem planejadas e a cooperação entre o setor público e privado podem revitalizar não apenas um setor, mas toda a economia de uma região. Além disso, o Brasil avançou significativamente no ranking global de países mais seguros para viajar, ocupando agora a 15ª posição em 2024, graças aos investimentos em segurança pública e turística.