Prazo para recurso de concurso da Prefeitura de Poços de Caldas encerra nesta quinta-feira(25)

Os candidatos que participaram do concurso público da Prefeitura de Poços de Caldas têm até esta quinta-feira(25), para entrar com recurso contra as questões da Prova Objetiva. Conforme o Edital 001/2023 e seus subitens, o prazo para interposição de recursos iniciou no primeiro dia útil após a publicação do Gabarito Provisório e se estende por três dias úteis, encerrando-se no dia 25.

Os recursos devem ser feitos exclusivamente pela internet, acessando a área particular do candidato no site www.imamconcursos.org.br, onde é necessário realizar o login com usuário e senha para depois selecionar a opção “RECURSO”. Cada questão impugnada deve ser objeto de um recurso separado, com argumentação lógica e consistente, apoiada por bibliografia pertinente.

Oportunamente, caso haja anulação de alguma questão devido a recurso administrativo ou decisão judicial, todos os candidatos serão beneficiados. Isso inclui a atribuição de pontos para aqueles que não receberam pontuação na questão conforme o gabarito provisório, mantendo os pontos para quem já havia recebido. Alterações no Gabarito Provisório resultantes de impugnações também poderão alterar a classificação dos candidatos.

Para aqueles sem acesso à internet, a Prefeitura disponibiliza um computador para a realização de recursos na Divisão de Recursos Humanos, localizada na Avenida Francisco Salles, 343 – Centro, Poços de Caldas, das 9h às 16h30min.

É crucial que os candidatos observem o prazo estabelecido para os recursos, visto que não serão aceitos após as 16h do último dia. A decisão sobre os recursos será divulgada nos sites da prefeitura e www.imamconcursos.org.br, sendo esta decisão final e sem possibilidade de apelação.