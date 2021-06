Concurso Público da Polícia Militar oferece mais de mil vagas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão sendo oferecidas 1653 vagas no concurso público da Polícia Militar. O período de inscrição que começou no dia 14 deste mês segue até o dia 14/07/2021.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INGRESSO

a) ser brasileiro(a);

b) possuir nível superior de escolaridade;

c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

d) ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade;

e) possuir idoneidade moral;

f) ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

g) ter sanidade física e mental;

h) ter aptidão física;

i) ser aprovado em avaliação psicológica;

j) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar;

k) não ter sido exonerado ou demitido da PMMG, de outra instituição militar estadual ou das Forças Armadas; não ter dado baixa no conceito “C” nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais;

O edital completo pode ser acessado no site da PMMG.