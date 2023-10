OAB promove cãominhada em Poços de Caldas

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e a Comissão de Proteção à Causa Animal da OAB de Poços de Caldas realizam neste sábado (28), a Cãominhada 2023, no Parque Municipal Antônio Molinari, a partir das 8h30.

O evento é aberto aos advogados, advogadas, assim como para toda a comunidade. Haverá distribuição e sorteio de brindes, feira de livros, doação de pets. Os participantes também podem colaborar doando rações que serão destinadas a entidades de proteção animal.

