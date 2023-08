Pronto-Atendimento Infantil será inaugurado na segunda (14)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Acontece na segunda-feira (14), às 15h, a cerimônia de inauguração do Pronto-Atendimento Infantil – PAI, no Hospital Margarita Moralles.

O PAI será um local de atendimento exclusivo de urgências e emergências pediátricas para crianças de 0 a 12 anos.

A diretora do Hospital Margarita Moralles, Ana Corina Pacheco falou sobre o atendimento focado nas crianças. “O local vai oferecer atendimento especializado e maior acolhimento para as famílias em situações de urgência e emergência. Estamos muito felizes com a possibilidade de melhorar cada vez mais a qualidade do serviço de saúde oferecido à nossa população!”

A obra foi realizada através da contrapartida com a PUC Minas Poços de Caldas, firmada desde a vinda do curso de medicina no ano de 2017. Após a estruturação do serviço, os alunos do curso de medicina atuarão nesse atendimento.

As obras incluíram demolições e remoções, alvenarias, revestimentos, pisos, esquadrias, bancadas, estrutura hidráulica, pintura e limpeza, entre outras atividades. A reforma foi orçada em cerca de R$ 88 mil.

A equipe da unidade contará com um enfermeiro, dois pediatras, dois técnicos de enfermagem e um auxiliar administrativo por plantão.

Toda a população está convidada para participar da inauguração desse equipamento que será muito importante para a população de Poços.