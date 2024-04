Renovando Esperança: sábado tem o Dia de Renovar na Cervejaria Ziel. Música ao vivo e ingressos a 20 reais.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto tem meta de arrecadar 56 mil reais para equipar Sala de Fisioterapia do GAAPO

Ouvir uma boa música, encontrar amigos e contribuir com uma importante causa: é neste sábado, 27 de Abril, o Dia de Renovar, a partir de 17 horas na Cervejaria Ziel. Programação musical com JP do Minduim, DJ Fubá nos intervalos e rock nacional e internacional com Rock N´Geral. Ingressos a 20 reais com renda totalmente revertida para o GAAPO – Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, uma entidade conhecida e reconhecida em Poços de Caldas, pelo trabalho de excelência prestado. Mais um desafio pretende ser vencido em breve pelo Grupo: o de equipar a primeira sala estruturada para fisioterapia pélvica oncológica. O espaço vai funcionar na sede do GAAPO, na Rua Piauí, 451. A estrutura exige equipamentos específicos e de alta tecnologia, com custo estimado em R$ 56.350,25.

Com o intuito de arrecadar estes recursos, o projeto: Renovando Esperança: Estruturação de Sala de Fisioterapia para pacientes do GAAPO – Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico de Poços de Caldas foi formatado e será executado durante todo o mês de abril. A iniciativa faz parte do Dia de Renovar, impulsionada em todo o Brasil pelo RenovaBR – escola de formação política que tem o diálogo e a defesa da democracia como seus principais pilares. Em Poços de Caldas, participam do Dia de Renovar, cinco alunos do RenovaBR, selecionados em um processo seletivo com mais de 30 mil inscritos. Compõem a equipe: Aline Fallaci, jornalista, licenciada em Letras Português/Espanhol, pedagoga pelo IF Sul de Minas, especialista em Marketing, mestre em Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida, professora universitária e assessora parlamentar do vereador Flavinho; Bianca Erler Rolim, cientista social e especialista em campanhas políticas femininas; Diva Helena Funchal, empresária e assessora parlamentar do deputado estadual Rodrigo Lopes; Douglas Eduardo de Souza, engenheiro de produção, pós-graduado em Gestão Pública, vereador e Presidente da Câmara de Poços; e Nilton Cesar Rizzetto Junior, técnico em Meio Ambiente, gestor administrativo, assessor parlamentar do vereador Kleber Silva, conselheiro político do Partido Novo em Poços.

A mobilização visa envolver empresas locais e a comunidade para contribuir com doações financeiras, por meio da chave PIX renovandoesperancagaapo@gmail.com . Esta chave foi criada especialmente para a ação, o que vai permitir ao final, saber exatamente quanto foi doado para a montagem da sala.

O GAAPO atende aproximadamente 250 pacientes. 52% estão acima dos 60 anos e 80% são mulheres. Incontinência urinária, impotência sexual, amplitude de movimento prejudicada, disfagia, dor oncológica, estenose vaginal e fadiga muscular são apenas algumas situações que poderão ser tratadas neste espaço especializado e pensado exclusivamente para os pacientes oncológicos. “Essa sala vai proporcionar o acesso a tratamentos de fisioterapia especializados para pacientes oncológicos, visando melhorar sua qualidade de vida durante o tratamento e promover sua recuperação física e emocional. É muito importante ter esta sala. Contamos mais uma vez com o apoio da comunidade, que sempre abraça nossas ações e confia no nosso trabalho e agradecemos a turma do RenovaBR de Poços envolvida nesta mobilização, por escolherem o GAAPO para este trabalho”, disse Claudia Regina Rocha, presidente voluntária da instituição.

Serviço:

Compre seu ingresso para o Dia de Renovar pelo link do sympla : https://www.sympla.com.br/evento/renovando-esperanca/2424931?share_id=copiarlink .

Diretamente no GAAPO, na Rua Piauí, 451.

Na portaria da Ziel Cervejaria – Avenida Mansur Frayha, 1225 Jardim Elizabete.

Se você quer saber mais sobre a ação ou ser um parceiro no projeto Renovando Esperança – GAAPO e Dia de Renovar, entre em contato pelo 35 – 99748-3058 (Aline) ou pelo 35 – 99133-4066 (Claudia). Ou doe pela chave PIX renovandoesperancagaapo@gmail.com