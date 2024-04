Polícia Militar prende autor de direção perigosa em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada na noite de ontem, 25, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima no cruzamento das Ruas Marechal Deodoro e Santa Catarina. No local, os policiais constataram a colisão entre um veículo VW/Up Move, cor branca, com placa de Poços de Caldas-MG, e uma motocicleta Yamaha/YBR, cor vermelha, também emplacada na mesma cidade.

O condutor da motocicleta, um homem de 21 anos, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com suspeita de fratura no tornozelo e encaminhado à Santa Casa para exames complementares. Enquanto isso, o condutor do automóvel, um homem de 35 anos, admitiu ter avançado o sinal vermelho da Rua Santa Catarina, resultando na colisão com a motocicleta que transitava pela Rua Marechal Deodoro.

O condutor da motocicleta, por sua vez, assumiu a responsabilidade pela direção perigosa e foi detido. Após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, foi liberado, comprometendo-se a comparecer perante o Poder Judiciário quando notificado.

ALCO – 29° BPM