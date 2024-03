Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Bairro Vila Rica em Poços de Caldas

Uma significativa quantidade de drogas foi apreendida no Bairro Vila Rica, em Poços de Caldas, durante uma ação coordenada pela Polícia Militar, na quarta-feira, 27. A operação, realizada pela equipe do Tático Móvel, teve início após a identificação de atividades suspeitas na região.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita na Rua Vitória. Ao notar a presença das autoridades, o suspeito empreendeu fuga, descartando uma sacola em um terreno próximo.

Após uma intensa perseguição a pé, o suspeito, um menor de 17 anos do sexo masculino, foi interceptado na Rua Umbelina da Costa Lucas. Em posse do jovem, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro. Já no local onde a sacola foi abandonada, foram descobertas 235 pedras de crack e R$1.562,00 em espécie.

O menor infrator foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilícito apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

